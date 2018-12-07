تايدر في التشكيل المثالي للدوري الأمريكي المنتظم :

نشر موقع “أوبتا” المختص بالإحصائيات تشكيلته المثالية للدوري الأمريكي المنتظم وهذا قبل انطلاق مرحلة الاقصائيات النهائية التي ستنتهي بتتويج البطل، التشكيلة المثالية للــ ” أم أل” عرفت تواجد لاعب الخضر ونادي مونتريال إيمباكت سفير تايدر، الموقع السابق قال أن إحصائيات سفير كانت مميزة وأنه لا يهتم لوضع فريقه أو ترتيبه، ويعتبر تواجد تايدر مفاجأة كبيرة نظرا لوضع فريقه واللقاءات السيئة الكثيرة التي قدمها، حتى أنه لم يتأهل لمرحة الإقصائيات التي تواجد فيها 12 فريقا كاملا، الإشادة التي حصل عليها سفير طيلة الموسم وتواجده في نهايته في التشكيل المثالي، يؤكد أنه لاعب مميز جدا وكل ما يقال عن تراجع مستواه غير صحيح، التناقض الكبير في وضع سفير بين المنتخب وناديه بات معضلة في وجه المدرب المطالب برفع مستوى سفير مع المنتخب ليصل لما هو عليه مع النادي لأنه يملك فعلا مستوى جيدا، يشار إلى أن مشكلة سفير هي نفسها مشكلة بن طالب الذي يقدم أفضل المستويات مع شالك محليا أو في دوري الأبطال.

بورقعة-ع

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