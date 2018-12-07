دي يونغ عن الانتقال لبرشلونة: لا اهتم بهذه القصص

قامت صحيفة “غارديان” الإنجليزية بإجراء مقابلة حصرية مع لاعب المنتخب الهولندي ونجم فريق أجاكس أمستردام، فرانكي دي يونغ، تطرق من خلالها للحديث عن أمور عديدة، كان من ضمنها مستقبله وأي فريق قد ينتقل إليه.

ننقل لكم أبرز ما قاله اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يعتبر هدفًا أساسيًا لكبار القارة وعلى رأسهم برشلونة، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.

الصحفي يسأل عن الأخبار التي يسمعها حول رغبة برشلونة ومانشستر سيتي بالتعاقد معه..

“لا أعطيها الاهتمام، أسمع عن كل هذه القصص، تركيزي الآن مُنصّب حول إنهاء الموسم مع أجاكس بشكل جيد”.

“مستقبلي؟ أريد فقط إنهاء هذا الموسم بأفضل ما يكون، ثم سنرى، ربما أبقى لعام آخر وربما أرحل، لست متأكدًا”.

وعن مشاهدته للاعبين الكبار في اللعبة..

“أحب مشاهدة اللاعبين العظام، الجيدون من الناحية التقنية والفاهمون للعبة بشكل جيد، أحاول أن أراقب طريقة تحركهم، هناك الكثير من الأشياء التي أشاهدها، خاصة لاعبي خط الوسط”.

وأضاف عن طريقة لعبه.. “منذ الصغر وأنا ألعب بهذه الطريقة، عندما أكون في الملعب فإنني اعتمد على حدسي، لكنني أفكر كثيرًا أيضًا، مع حدسي الأمر ليس أنني استلم الكرة وأقول أنني سأفعل ذلك بطريقة مباشرة، على الرغم من أن هذا يحدث في بعض الأحيان”.

“اللاعبين الجيدون يعتمدون على الحدس، كل لاعب لديه القليل ولا أعرف إن كان يمكن تعليم هذا الأمر، في بعض الأحيان أخطط، دائمًا أبحث عن التمرير ورؤية زملائي هل هم في مساحة مناسبة؟ بعدها أقرر ما سأفعل، لكن في بعض المواقف يتغير هذا الوضع وينبغي عليك أن تتفاعل وتلجأ للحدس الخاص بك، أحاول أن ارسم صورة عندما استلم الكرة واتخيل أين يمكن أن يتواجد كل لاعب”.

الموسم الماضي كان دي يونغ هو الأكثر دقة في التمرير بواقع (91.5%) إضافة إلى كونه الأكثر إكمالًا للمراوغات (90.3%).. رقمين وأداء منقطع النظير، جعلا المدرب الإسباني بيب غوارديولا يجري جلسة خاصة معه رفقة وكيل أعمال اللاعب في إنجلترا استمرت لساعات.

التقارير الإنجليزية أكدت في الأسابيع الأخيرة حسم مانشستر سيتي للصفقة، بيد أن نظيراتها الهولندية قالت أن باريس سان جيرمان هو من وضع يده على طاولة المفاوضات وتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة أجاكس للحصول على اللاعب عبر 75 مليون يورو، فقط صحيفة “ديلي تليغراف” الهولندية هي من انفردت بالخبر.

وإذا ما تمّت الصفقة فإن دي يونغ سيضاعف قيمة انتقال زميله السابق دافينسون سانشيز والذي يعتبر أغلى صفقة مباعة في تاريخ أجاكس، عندما انتقل إلى توتنهام هوتسبير بـ 42 مليون يورو، كما سيغدو ثاني أغلى لاعب هولندي في التاريخ بعد مواطنه فيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول بـ 85 مليون يورو.