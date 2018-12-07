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زطشي يلتقي نائب الأمين العام للاتحاد العربي :

7 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 70 زيارة

اجتمع أمس الخميس رئيس الفاف خير الدين زطشي بنائب الأمين العام للاتحاد العربي مبارك الدفيان بمقر الفاف حسب ما علم من موقعها الرسمي، وهو الاجتماع الذي يدخل في إطار مناقشة بعض القضايا التي تخص الكرة العربية والعلاقة بين الهيئتين، خاصة أن الجزائر تملك ممثلين عنها في البطولة العربية وهما مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، كما أن نائب الأمين العام للاتحاد العربي كان له اجتماع عمل مع الأمين العام للفاف محمد ساعد للحديث عن بعض الأمور التنظيمية بين الهيئتين.
ب-ب

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