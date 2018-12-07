عبيد شارف يمثل أمام لجنة الانضباط في الكاف ونتائج التحقيق بعد مونديال الأندية :

مثل أمس الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف أمام لجنة الانضباط على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة للتحقيق معه في الاتهامات التي طالته من إدارة الترجي التونسي حول تلقيه رشاوي لتسهيل مهمة الأهلي المصري في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وهو اللقاء الذي عرف احتساب الحكم الجزائري لضربتي جزاء للأهلي أثارتا الكثير من الكلام حول شرعيتهما، وكانت لجنة الانضباط على مستوى الكاف قد أوقفت عبيد شارف عن ممارسة أي نشاط إلى غاية مثوله أمامها وتسببت في إبعاده عن قائمة الحكام المشاركين في مونديال الأندية.

سرية كبيرة على التحقيق يفرضها الكاف

وبحسب الإعلام المصري، فإن التحقيق مع الحكم الجزائري عبيد شارف أحيط بسرية كبيرة جدا ولم تتسرب أية معلومات عن نتائجه رغم أن التهم المتابع بها الجزائري واضحة وهي تلقي امتيازات لتسهيل مهمة فريق الأهلي وليست أخطاء فنية لها علاقة بتحكيمه للمواجهة، والأكيد أن ابن قسنطينة دافع نفسه باللجوء إلى التسجيلات التي تؤكد حديثه مع مسؤولي تقنية الفيديو الذين لم يعيدوا له اللقطات التي طلبها هو للتأكد من صحة ضربتي الجزاء وخاصة الثانية.

الكاف سيعلن نتائج التحقيق بعد مونديال الأندية

ورغم أنه لم تتسرب أية معلومات عن سير التحقيق الذي خضع له أمس الحكم الجزائري، إلا أن الإعلان عن نتائجه سيكون رسميا بعد نهاية مشاركة الترجي التونسي في مونديال الأندية، ويأتي اختيار هذا التوقيت بالذات لعدم التأثير على الفريق التونسي المتهم هو أيضا بتقديم امتيازات للحكم الذي أدار لقاء إياب نصف النهائي أمام بريمو دي أوغستو الأونغولي والموقوف أيضا من الكاف بنفس تهمة عبيد شارف، وهو ما يجعل من إمكانية فرض عقوبات قاسية على الناديين معا واردة جدا.

ب-بكوش

مرتبط