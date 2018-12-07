غلطة سراي يتجه لفسخ عقد فيغولي بسبب اللعب المالي النظيف :

أكد موقع “غول” أن أيام الدولي الجزائري سفيان فيغولي مع ناديه غلطة سراي باتت معدودة ومسيرته قد تنتهي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بسبب قانون اللعب المالي النظيف، حيث أن إدارة النادي التركي اتصلت بوكيل أعمال فيغولي من أجل إيجاد أرضية اتفاق لفسخ عقده مع النادي الذي لا يمكنه استقدام أي لاعب هذا الشتاء ما لم يقم بتسريح ثلاثة لاعبين على الأقل، ولاعب فالنسيا السابق على رأسهم وسيكون إلى جانبه كل من مايكون ورودريغيز، وإن صح الخبر الذي جاء به موقع “غول” فما خططت له الإدارة من البداية تسير إلى تجسيده بعد أيام.

تريد التخلص من راتبه الكبير

الحديث عن قانون اللعب المالي النظيف مجرد حجة من إدارة غلطة سراي التي كشفت عن نواياها منذ بداية الموسم بالاتفاق مع المدرب فاتيح تيريم لتهميش اللاعب والضغط عليه لطلب الرحيل، غير أن قرار فيغولي جاء صادما، بعد تأكيده على البقاء في غلطة سراي وهو ما جعل الإدارة تختلق هذه الحجة لفسخ عقده وبالتالي التخلص من راتبه المرتفع جدا والذي يعد الأعلى في النادي ككل، حيث يتقاضى فيغولي 4 ملايين أورو سنويا.

ب-ب

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