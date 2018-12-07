الرئيسية / آخر الأخبار / غلطة سراي يتجه لفسخ عقد فيغولي بسبب اللعب المالي النظيف :

غلطة سراي يتجه لفسخ عقد فيغولي بسبب اللعب المالي النظيف :

7 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 60 زيارة

أكد موقع “غول” أن أيام الدولي الجزائري سفيان فيغولي مع ناديه غلطة سراي باتت معدودة ومسيرته قد تنتهي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بسبب قانون اللعب المالي النظيف، حيث أن إدارة النادي التركي اتصلت بوكيل أعمال فيغولي من أجل إيجاد أرضية اتفاق لفسخ عقده مع النادي الذي لا يمكنه استقدام أي لاعب هذا الشتاء ما لم يقم بتسريح ثلاثة لاعبين على الأقل، ولاعب فالنسيا السابق على رأسهم وسيكون إلى جانبه كل من مايكون ورودريغيز، وإن صح الخبر الذي جاء به موقع “غول” فما خططت له الإدارة من البداية تسير إلى تجسيده بعد أيام.
تريد التخلص من راتبه الكبير
الحديث عن قانون اللعب المالي النظيف مجرد حجة من إدارة غلطة سراي التي كشفت عن نواياها منذ بداية الموسم بالاتفاق مع المدرب فاتيح تيريم لتهميش اللاعب والضغط عليه لطلب الرحيل، غير أن قرار فيغولي جاء صادما، بعد تأكيده على البقاء في غلطة سراي وهو ما جعل الإدارة تختلق هذه الحجة لفسخ عقده وبالتالي التخلص من راتبه المرتفع جدا والذي يعد الأعلى في النادي ككل، حيث يتقاضى فيغولي 4 ملايين أورو سنويا.
ب-ب

شاهد أيضاً

الميرينغي يسابق البرسا للفوز بموهبة البيانكونيري :

يقترب موسم الإنتقالات الشتويّ من فتح أبوابه بعد قرابة ثلاثة أسابيع، وتسعى إدارة نادي ريال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved