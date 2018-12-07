فروسينوني يرغب في التعاقد مع وناس :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس، أن نادي فروسينوني سيدخل قائمة الراغبين في ضم لاعب الخضر ونادي نابولي آدم وناس، النادي الإيطالي وكبقية الأندية سيسعى للفوز بخدمات وناس عن طريق الإعارة الجافة من دون أي بنود لأحقية الشراء ولستة أشهر فقط، حيث يعاني كثيرا في بداية الموسم الحالي ويسعى للقيام بتعزيزات كثيرة ووناس قد يكون واحدا منها، هذا وتدرك إدارة فروسينوني أن الفوز بخدمات وناس لن يكون سهلا نظرا للمنافسة الكبيرة التي ستلقاها من أندية كثيرة في صورة أودينيزي وفيورنتينا.

سيواجه نابولي غدا والفرصة ستكون مواتية لرؤية وناس

قد يكون الحديث عن انتقال وناس الوشيك لهذا النادي أو ذاك أمرا عاديا ومن ضمنها فروسينوني، لكن من غير العادي أن يكون الحديث عن دخول هذا النادي على الخط في هذا الوقت بالذات، حيث سيحل فروسينوني عشية غد السبت ضيفا على نابولي والفرصة بذلك ستكون مواتية للحديث عن وناس ومعه أيضا وربما مراقبته والوقوف على قدراته، حيث سيسعى الجزائري من دون شك للمشاركة ليس فقط لأجل عيون مراقبيه، لكن لأنه فعلا يرغب في ذلك، وهو الذي تذمر مرارا من دكة البدلاء .

المدير التقني لنادي فروسينوني: “علاقتنا الجيدة مع نابولي تسمح لنا بالاستفادة من بعض لاعبيه”

في ذات السياق، وفي وقت لاحق من عشية أمس الخميس أدلى أرنستو سالفيني المدير التقني لنادي فروسينوني بتصريحات مطولة لراديو “سي أر سي” تكلم فيها عن نابولي ولقائهم القوي، صحفي الراديو السابق سأل سالفيني عن صحة الأخبار التي ربطتهم بالشاب الجزائري آدم وناس وهنا جاوب إجابة فيها الكثير من الغموض، وقال: ” نراقب بعض اللاعبين الشباب في نادي نابولي، ربما سنعتمد على قوة علاقتنا مع إدارة نابولي من أجل ضم بعض اللاعبين ” ويبدو أن كل الفرق ستعتمد على قوة علاقتها مع إدارة نابولي للفوز بخدمات وناس وهو نفس ما قاله المدير الرياضي لنادي كييفو وكذا المدير الرياضي لنادي بارما .

بورقعة-ع