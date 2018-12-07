قديورة يريح أنصار ناديه ويعدهم بتحقيق الصعود :

كشف الدولي الجزائري ولاعب نادي نوثينعهام عدلان قديورة لموقع ناديه الإنجليزي بأنه سعيد بالمردود الذي يقدمه هذا الموسم، خاصة بعد الانطلاقة الجيدة للنادي الطامح حسب متوسط ميدان الخضر لتحقيق الصعود إلى البريمرليغ، حيث أطل قديورة ببعض التصريحات التي جاءت في مجملها حول ما يتمناه من نهاية سعيدة للموسم الجاري الذي يطمح فيه رفقة زميله المهاجم هلال العربي سوداني لتحقيق لقب البطولة مع ناديهما نوثينغهام.

قديورة: “سعيد بمردودي هذا الموسم وأطمح لمساعدة الفريق على تحقيق الصعود”

استهل الدولي الجزائري تصريحاته لموقع ناديه الانجليزي بالتأكيد على انه يعيش فترة زاهية ورائعة مع نوثينعهام، وانه يتمنى أن تتواصل أفراح النادي إلى غاية تحقيق الهدف المنشود حين قال: “أنا سعيد جدا بمردودي والدور الذي أقدمه للفريق، نحن نسير في الطريق الصحيح وأطمح أن أبقى على هذه الحالة البدنية والفنية حتى أمنح المساعدة الكافية لتحقيق الصعود مع نهاية الموسم”.

“تمكنت من التسجيل مع بداية موسم هذا أمر جيد وسأسعى لمواصلة العمل والتركيز”

لم يخف الدولي الجزائري في تصريحاته لموقع ناديه الانجليزي سعادته بتسجيله للأهداف مع بداية الموسم، وهي الخطوة التي حمسته أكثر ومنحته الثقة في النفس حين عبّر عن ذلك بالقول: “لقد تمكنت من التسجيل مع بداية الموسم، حقا إنه لأمر رائع ومحفز في نفس الوقت لأي لاعب، لقد كنت جيدا وسأسعى للحفاظ على لياقتي البدنية وأواصل منح الإضافة التي يستحقها فريقي من اجل تحقيق هدفنا المشترك وهو الصعود للبريمرليغ”.

“تنتظرنا العديد من المباريات القوية وسأسعى لإظهار قيمتي الحقيقية”

دائما وخلال حديثه عن دوره في الفريق وما يمكن للاعب الخضر عدلان قديورة أن يقدمه لناديه الانجليزي، فقد صرح متوسط مديدان المنتخب الجزائري يقول: “لا زالت تنتظرنا لقاءات قوية وصعبة، الطريق أمامنا محفوف بالمخاطر ولن يكون سهلا من أجل بلوغ الأهداف التي نسعى إليها، من جانبي أنا جاهز لتقديم كل ما لدي وسأعمل على تأكيد إمكاناتي وقيمتي الثابتة في النادي الذي أدافع عن ألوانه”.

“مجموعتنا جيدة والمدرب كارانكا يملك الخبرة اللازمة لتحقيق الصعود”

في الأخير طمأن قديورة أنصار نادي نوثينغهام بأن فريقهم يملك ترسانة من اللاعبين الجيدين، كما أن المدرب كارنكا لديه أيضا الخبرة والكفاءة اللازمة من أجل قيادة سفينة الفريق إلى بر الأمان وتحقيق الصعود الذي يستهدفه النادي هذا الموسم حين أنهى تصريحاته بالقول: “نحن نملك هذا الموسم مجموعة جيدة وقوية، كما أن خبرة المدرب كارنكا التي أظهرها من خلال طريقته في توظيف لاعبي الفريق، سيكون لها الأثر الإيجابي على مشوارنا وكل ما أتمناه هو المواصلة على هذا المنوال لبلوغ الهدف الذي يسعدنا جميعا في نهاية الموسم”.

م.د

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