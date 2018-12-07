مبولحي يتسبب في خسارة فريقه :

انقاد نادي الاتفاق لهزيمة جديدة في الدوري السعودي وذلك بسقوطه في داربي المنطقة الشرقية أمام القادسية بهدف وحيد من دون رد، وعكس اللقاءات السابقة كان مبولحي سببا في خسارة فريقه حين تسبب في الهدف الوحيد لفريقه بعد تعامله بطريقة سيئة جدا، الرايس ورغم أنه كان سببا في سقوط فريقه إلا أن التسعين دقيقة كانت مليئة بالتصديات الرائعة أهمها ركلة الجزاء التي تصدى لها قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة ( والتي تسبب فيها هو أيضا).

بورقعة-ع

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