محرز في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي :

كما كان متوقعا، زين اسم لاعب الخضر ونادي المان سيتي رياض محرز كل التشكيلات المثالية المختارة من طرف عديد المواقع للجولة المنقضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، رياض كان قد قدم أفضل مستوياته تقريبا منذ بداية الموسم وساهم في فوز فريقه على واتفورد بهدفين مع تسجيل هدف وتمرير كرة الهدف الثاني، موقع “هو سكورد” نشر أمس إحصائيات رياض في هذه الجولة، وقال أنه كان الأبرز على الإطلاق ومنحه عطفا على ذلك التقييم الأعلى والذي وصل لـ8.8، أما موقع صوفا سكور الخاص بالإحصائيات هو الآخر، فلم يختلف عن موقع هوسكورد سوى في التقييم الذي منحه لرياض، حيث منحه تقييما قدره 9 من 10 أما عن وضعه كنجم الجولة وفي التشكيل المثالي فالأمر بين الموقعين سيان .

محرز: ” دخلنا في مرحلة صعبة وعلينا تقديم كل ما لدينا”

أدلى المتألق الجزائري رياض محرز بتصريحات جديدة عقب تألقه الكبير ضد واتفورد، حيث أكد مرة أخرى على صعوبة المرحلة المقبلة وكثافة البرمجة، وفي هذا الشأن قال: ” كل لاعب مطالب بتقديم الأفضل لمساعدة الفريق، الآن علينا التفكير في المرحلة المقبلة لأنها ستكون صعبة وعلينا تقديم الأفضل في كل لقاء”، وعن علاقته بالمدرب بيب غوراديولا ولمسة التقني الإسباني في الفريق قال رياض: ” غوارديولا هو مدربنا وقائدنا لتحقيق النتائج الجيدة ونحن بدورنا نحترمه ونعمل على تطبيق كل تعليماته” .

بورقعة-ع

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