مدرب بيتيس يعود لاستبعاد بودبوز :

بعد أن ظن الجميع وأولهم رياض بودبوز أن وضعه تحسن مع فريقه بيتيس جاءت المفاجأة المدوية صباح أمس، حين أعلن مدرب النادي “كيكي سيتين” عن قائمة المعنيين بلقاء راسينغ في الكأس سهرة أمس، القائمة عرفت غياب لاعب الخضر بشكل كامل، وهو خبر يكون قد صدمه من دون شك، بودبوز وكما يعلم الجميع عاد للمشاركة في لقاء سوسيداد ولعب قرابة السبعين دقيقة، لكن المدرب يكون قد أشركه فقط للحاجة الماسة له، حيث غاب الأساسي كاناليس بسبب العقوبة والبديل غوردادو بسبب الإصابة وبعودتهما عاد رياض للفريق الثاني.

الصحافة الإسبانية عادت لتؤكد رحيله

بعيدا عن لقاء راسينغ، أعدت صحيفة إل ديمساركي الإسبانية الصادرة من إقليم الأندلس تقريرا عن بودبوز، الصحيفة وبصريح العبارة قالت ” وقت بودبوز مع بيتيس انتهى وما يقضيه الآن سيكون آخر أيامه في الفريق”، الإعلام الإسباني صار يتحدى إدارة بيتيس صراحة، ويؤكد في كل مرة أن رياض سيرحل مع فتح باب الانتقالات الشتوية رغم نفي الإدارة المستمر، ومن دون شك، فإن بودبوز سيضغط بقوة من جهته للرحيل أيا كان الثمن، لأن النادي يرغب في استعادة ما صرفه ( ثمانية ملايين أورو ) وهو أمر صعب جدا مع الوضع المتردي الذي يعيشه الفنان الجزائري .

بورقعة-ع

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