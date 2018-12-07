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مهدي ليرس يسجل أول هدف في مشواره الاحترافي :

7 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 54 زيارة

شارك اليافع الجزائري مهدي ليرس أساسيا في لقاء فريقه كييفو فيرونا سهرة الأربعاء حين التقى بكالياري لحساب كأس إيطاليا، ليرس استغل الفرصة على أكمل وجه، حيث قدم مستوى جيدا وكان وراء الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 17، ولو أن فريقه خسر إلا أن لقاء كالياري سيعتبر نقطة فارقة في مشواره، كيف لا وهو يسجل أول هدف في مشواره الاحترافي في موسمه الثالث مع الفريق الأول ( لعب موسمين مع كييفو وموسم مع جوفنتوس)، وبما أنه بطل السهرة فقد أدلى ليرس بتصريحات للموقع الرسمي للنادي نشرت يوم أمس، أكد فيها أن لقاء كالياري كان جيدا من حيث المستوى رغم الخسارة، كما أنه استفاد منه كثيرا بفضل كثرة الإيجابيات فيه .
بورقعة-ع

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