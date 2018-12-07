هني: ” سعيد لهدفي وحزين بسبب النتيجة”

عبر الدولي الجزائري سفيان هني عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله الهدف الوحيد في لقاء فريقه سبارتاك موسكو ضد أورال في كأس روسيا، سفيان وعلى حسابه الرسمي في تويتر قال أنه سعيد للهدف الذي سجله، لكنه حزين للنتيجة النهائية التي آل إليها اللقاء، سفيان قال أن الأمر لم ينته وسيحضرون بكل قوة للقاء المقبل ( يقصد لقاء العودة ) هذا ويعيش سفيان حالة توهج غير مسبوقة، فمنذ انتقاله لنادي سبارتاك قبل 11 شهر من الآن لم يتمكن من الوصول لهذا المستوى، على أمل الثبات فيه وعدم العودة لمستوياته السيئة، مستويات هني المميزة قد تغير من رأي الإدارة بشأن بيع عقده في بداية العام الجديد، خاصة أن عودته للتألق كانت بفضل المدرب الجديد والذي قد يقف في صف الجزائري ويطلب بقاءه .

بورقعة-ع

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