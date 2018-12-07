جماهير تشيلسي تطالب بطرد هازارد:

تسبب الأداء المخيب لنجم الكرة البلجيكية إيدين هازارد في مباراة تشيلسي وولفر هامبتون وسقوط البلوز بهدفين لواحد إلى غضب عارم بين جماهير النادي اللندني.

بلغ الاستياء عند البعض لدرجة مطالبة هازارد بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد الفريق الذي يعلن دوما أنه يأمل اللعب بقميصه.

وضج موقع “تويتر” برسائل الغضب والامتعاض من الخسارة التي تلقاها الفريق وخاصة من أداء بعض اللاعبين مثل موراتا وويليان، وهازارد الذي ألقيت عليه مسؤولية عدم قيادة الفريق إلى الانتصار في اللحظات الصعبة.

ابتعد تشيلسي بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر بسبب هذه الهزيمة، وبات مقعده في المركز الرابع مهددا من آرسنال الذي تساوى معه في عدد النقاط.

قال أحد المشجعين على “تويتر”: “هازارد يفتقد الاتساق في الأداء”.

وأضاف آخر: “سأحزم حقائب هازارد بنفسي، وإذا استمر ي هذا الأداء فسأقله إلى المطار أيضا، وأطالب بتقديم سوق الانتقالات الشتوية”.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد لديه الرغبة في التعاقد مع النجم البلجيكي، ويتردد أن الطرفين توصلا لاتفاق من أجل الانتقال الصيف المقبل.

ورفض هازارد عرض تشيلسي لتجديد عقده مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، لتسهيل عملية انتقاله إلى مدريد.