الإعلام الإيطالي ينصح الإنتر بالتعاقد مع بن ناصر :

يبدو أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر قد تمكن بالفعل من خطف الأضواء في الكالتشيو الايطالي وجعل العديد من المتتبعين له يشيدون بإمكانايته وهو حال الإعلامي الكبير بيسكوتي الذي نصح نادي إنتر ميلان بالتعاقد مع الجزائري خلال الميركاتو الشتوي وقال في تصريحات صحفية : ” أصبح الإنتر بالتعاقد مع وسط ميدان شاب وهنا الكثيرون منهم، لكن في إيطاليا هناك لاعب يعجبني كثيرا وهو إسماعيل بن ناصر لاعب إيمبولي الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة ويقوم بدور رائع في الفريق وسيكون بمثابة إضافة كبيرة جدا لوسط ميدان الإنتر، وهو مستعد للعب مع كبار الأندية في إيطاليا”.

بن ناصر يعاني من الحمى وغاب عن تدريبات إيمبولي

غاب المتألق الجزائري إسماعيل بن ناصر عن تدريبات فريقه إيمبولي تحضيرا للقاء الجولة المقبلة، موقع “إل تيرينو” المقرب من نابولي قال أن بن ناصر عانى من ارتفاع شديد للحرارة أتبع بحمى جعلت طبيب النادي يعفيه من حصة أمس، الموقع ذاته قال أن غياب بن ناصر لن يمتد لفترة طويلة وسيكون بنسبة كبيرة حاضرا في الحصة الأخيرة اليوم السبت، حيث يرى الإعلام المقرب أن بن ناصر لاعب مهم ولا يستغنى عنه ووجب تحضيره للقاء الغد ضد بولونيا مادام لا يعاني من إصابة، ويلاقي إيمبولي نادي بولونيا في لقاء مهم لأن جمع النقاط يكون مع هذه الأندية التي تعتبر منافسة مباشرة على البقاء .

بورقعة-ع

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