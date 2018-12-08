الصحافة التركية تؤكد إمكانية انتقال فيغولي لنيوكاسل :

نشرت صحيفة “أقسام التركية” تقريرا أكدت فيه وجود رغبة كبيرة من مدرب نيوكاسل رافيال بينيتيز في التعاقد مع لاعب الخضر ونادي غلطة سراي سفيان فيغولي، الصحيفة التركية قالت أن فيغولي قد يعود للدوري الإنجليزي بعد أن غادره من الباب الضيق قبل عام، حيث يرى التقني الإسباني أن سفيان يمكن أن يساعد الفريق الذي يتخبط في سلسلة سوء نتائج كبيرة، التقني الإسباني يرى أن النادي مجبر على التعاقد مع لاعبين كبار ذوي خبرة كبيرة من أجل إنقاذ الفريق من شبح السقوط وسفيان قد يكون من بينهم، ورحب الإعلام الإنجليزي بصفقة سفيان فيغولي، حيث يرى أن قدومه سيكون في صالح الفريق .

بورقعة-ع

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