الكاف يعلن فتح باب الترشيحات للبلدان الراغبة في تنظيم كان 2019 :

أعلن الاتحاد الإفريقي سهرة أول أمس على حسابه الرسمي، أنه تم فتح باب الترشيحات أمام البلدان الراغبة في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 بعد أن تم سحب تنظيمها من الكاميرون وحددت الكاف تاريخ 14 ديسمبر الجاري كآخر أجل أمام البلدان الراغبة في استضافة العرس الإفريقي، على أن يتم يوم 15 من الشهر الإعلان عن البلدان المرشحة بصفة رسمية في حين أن تاريخ الإعلان عن اسم الفائز بتنظيم النسخة 32 من الكان لم يحدد بعد.

جنوب إفريقيا والمغرب ستترشحان ودخول بلدان أخرى وارد

عقب سحب التنظيم من الكاميرون أعلنت وزارة الشباب والرياضة في جنوب إفريقيا ترشحها لاحتضان الكان 2019 الصيف القادم، وهي التي تملك كل البنى التحية والهياكل الرياضية للظفر بالتنظيم وستكون أكبر منافس للملكة المغربية التي عملت المستحيل من أجل دفع الكاف لسحب التنظيم من الكاميرون وخلافتها والأكيد أن الملف المغربي جاهز، وسيوضع على مستوى الأمانة العامة للكاف في الساعات القادمة، وهي التي عملت منذ مدة على تحضيره وقبل قرار الكاف بحرمان الكاميرون من التنظيم.

المغرب الأوفر حظا لكن الكاف عودتنا على المفاجآت

تسير كل الترشيحات في صالح المملكة المغربية لاحتضان العرس الإفريقي في الصيف القادم، بالنظر إلى العيد من المعطيات الحالية وحتى السابقة، غير أن الاتحاد الإفريقي عودنا دائما على المفاجآت في الدورات السابقة بمنحه التنظيم لبلدان لا تستحق احتضان المنتخبات الإفريقية لعوامل بعيدة عن الجانب الرياضي، غير أن الأمور هذه المرة تختلف بترشح بلدين قويين جدا من الجانب الهيكلي وجاهزان لإنجاح الحدث بعد ستة أشهر فقط.

ب-بكوش

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