المدير الرياضي لجنوة: ” قدوم وناس سيحسن وضع فريقنا كثيرا”

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من الافتتاح بدا اسم لاعب الخضر ونادي نابولي آدم وناس يتردد بقوة، فبعد أودينيزي، فيورنتينا، كييفو وأخيرا فروسينوني جاء الدور أيضا على نادي جنوة، هذا الأخير اقترب كثيرا من ضم وناس في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن المدرب أقر ببقائه، ويبدو أن إدارة جنوة لم تفقد الأمل في ضم الجزائري وسيقومون بمحاولة جديدة في الأيام المقبلة، الحدث عن اهتمام جنوة بضم وناس أكبر من أن يكون اجتهادات صحفية، بل جاء على لسان المدير الرياضي للنادي الذي أشاد كثيرا بآدم .

” نجن بحاجة ماسة لجناح أيسر وسنرى بشأن وناس”

ففي تصريح لموقع “كالتشيو نابولي 24 ” المقرب من نابولي تكلم المدير الرياضي لجنوة جيورجيو بيرينيتي عن إمكانية ضم الدولي الجزائري، بيرينيتي كان صريحا حين أتى على ذكر اسم وناس ولم يتكلم بالألغاز حين قال:” منذ الصيف الماضي ونحن نبحث عن مهاجم أيسر، للأسف لم نتمكن من ضم أي لاعب في جانفي، نحن مطالبون بالمحاولة مرة أخرى وسنرى بشأن وناس” .

“لحد الآن لا يوجد أي عرض رسمي”

بذكره وناس أكد المدير الرياضي لجنوة أن وناس لاعب يمكن أن يساعد الفريق كثيرا لكنه في ذات الوقت نفى أن يكون النادي قد قدم عرضا رسميا وقال: ” وناس لاعب يساري جيد، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم أن يساعدوا جنوة على التحسن أكثر في الترتيب، لكن أؤكد وإلى غاية الآن لم نقدم لنابولي أي عرض رسمي بشأنه “.

بورقعة-ع

مرتبط