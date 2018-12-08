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بابا ديوف: “رئيس الكاف دمية في يد المغرب”

8 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس إفريقيا, ملاعب العالم 90 زيارة

أكد الرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا والسينغالي الأصل في تصريحات خص بها قناة “كنال +” الفرنسية أنه لم يفهم الضغط الكبير الذي مارسته الكاف على الكاميرون، قبل أن تسحب منها شرف تنظيم النسخة القادمة من الكان في آخر لحظة وبطريقة غريبة، موجها اتهامات خطيرة للرجل الأول في الاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد أحمد بوجود علاقة مشبوهة بينه وبين المغرب وقال ديوف أيضا: ” رئيس الكاف أحمد أحمد مجرد دمية في يد المغرب وكأس إفريقيا القادمة ستنظم في المملكة دون شك، لا أفهم الضغط الكبير الذي فرض على الكاميرون رغم أنها قدمت الكثير للقارة السمراء ورفعت العلم الإفريقي في أكبر المحافل الكروية باستمرار”.
ب-ب

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