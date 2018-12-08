بلايلي أصبح لاعبا محليا وليس أجنبيا في تونس :

دخل القانون الذي اتخذه اتحاد شمال إفريقيا حيز التنفيذ في البطولة التونسية، والذي يقضي بالانتقال الحر للاعبي بلدان شمال إفريقيا فيما بينهم، حيث لا يعتبر لاعب جزائري ينشط في البطولة التونسية لاعبا أجنبيا وهو الحال مع يوسف بلايلي الذي بدخول هذا القانون حيز التنفيذ أصبح في خانة لاعب محلي وبإمكان الترجي التونسي التعاقد مع لاعب أجني آخر إلى جانبه.

القانون سيزيد من انتقال لاعبي شمال إفريقيا

في انتظار تنفيذه في الجزائر، مصر، ليبيا والمغرب ستعرف حركية انتقال لاعبي شمال إفريقيا انتعاشا كبيرا من الموسم القادم، فمثلا بإمكان أي ناد في الجزائر التعاقد مع أكبر عدد من اللاعبين المغاربة أو التونسيين وكذلك الليبيين والمصريين إضافة إلى لاعبين من خارج بلدان شمال إفريقيا، كما أن هذا القانون سيساهم كثيرا في تطوير مستوى أندية شمال القارة.

بلايلي ضمن بعثة الترجي إلى مونديال الأندية

بعيدا عن وضعية بلايلي الآن في ناديه، أعلن مدرب نادي الترجي الرياضي التونسي معين شعباني عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في مونديال الأندية الذي سيقام في دولة الإمارات هذا الشهر، ويعتبر تواجد بلايلي عاديا ومنتظرا مادام لا يعاني من أية إصابة، بلايلي سيمتلك فرصة جديدة للتأكيد على قدراته الفنية البدنية وفي حال فعل ذلك فإنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة له ويمكن أن يساعده على اللعب لفريق أكبر من الترجي، كيف ولا ومنافسة كأس العالم للأندية ستكون مراقبة من مناجرة أكبر أندية العالم الذين سيحضرون لاصطياد العصافير النادرة.

ب-ب

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