بونجاح يكسر الرقم التاريخي لأحسن هداف في الدوري القطري

كالعادة، قاد لاعب الخضر بغداد بونجاح ناديه السد لتحقيق فوز كبير في الدوري على حساب الشحانية برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، بغداد وكما فعل دائما كان حاسما في فوز فريقه حين سجل هدفين من رباعية فريقه مؤكدا أن العام 2018 هو عامه ومن دون منازع، حيث أسهم بذلك في بقاء فريقه في ملاحقة المتصدر، كما عزز رصيده كهداف للدوري القطري.

تجاوز البرازيلي كليميرسون ومرحلة الإياب لم تبدأ بعد

كما أشرنا في الأسبوع الماضي فإن بغداد كان على موعد في لقاء الشحانية مع تحطيم رقم جديد، حيث رفع رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري القطري لـ 28 هدفا متجاوزا بذلك رقم البرازيلي كليميرسون الهداف التاريخي للدوري القطري والذي سجل قبل عشر سنوات 27 هدفا، رقم بغداد مرشح وبقوة للتعزيز، حيث أن بغداد تجاوز منافسه ومرحلة الإياب لم تبدأ بعد، للتذكير فبونجاح سجل 57 هدفا في سنة 2018 .

المطالب برحيله لدوري أقوى تتزايد

مع نهاية لقاء الشحانية يوم أمس احتل اسم بغداد بونجاح منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في تويتر، المطالبة برحيل بغداد لدوري أقوى صارت أبرز مما سبق، حيث يرى الغالبية أن بغداد يضيع وقته في قطر والذي أصبح دوريها أقل من أن يرضي شغف الجزائري، بغداد بمستواه الكبير صار في موقع قوة والأندية الراغبة في ضمه ستصطف لتلبية مطالب ناديه، خاصة الفرنسية، حيث أجمع الإعلام الفرنسي على رغبة كل من نانت، ليل وخاصة مرسيليا في ضمه .

بورقعة-ع

مرتبط