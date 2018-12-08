رحو سبانو في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

أفرج الموقع الرسمي لرابطة الأندية الفرنسية “الليغ 2 ” عن تشكيلته المثالية للأسبوع الأخير من الدرجة الثانية الفرنسي والذي لعبت لقاءاته يومي الثلاثاء والأربعاء، التشكيلة المثالية لليغ 2 عرفت وككل مرة تواجد جزائري ويتعلق الأمر هذه المرة بلاعب غرونوبل وقائده ماكسيم سبانو رحو، الذي قدم مستوى مميزا جدا وقاد فريقه لتحقيق نصر كبير ويعتبر تواجد رحو أمرا عاديا بفضل مستواه ليس في هذه الجولة وحسب بل منذ بداية الموسم، حيث يعتبر من أحسن لاعبي المحور الدفاعي في الليغ 2، وكان اللاعب قد اقترب كثيرا من المنتخب حين كان لاعبا لتولوز، لكن إصابة الرباط الصليبي أنهت أحلامه لكنه ومنذ موسمين يقدم أفضل المستويات ومن غير المستبعد تواجده في المنتخب قريبا ولما لا قبل الكان المقبل نهاية الموسم الحالي.

بورقعة-ع

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