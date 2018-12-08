زطشي: ” الويكلو لم يحد من العنف وسنعيد النظر في هذه العقوبة”

كشف رئيس الفاف خير الدين زطشي أن المكتب الفدرالي سيعيد النظر في قضية عقوبة حرمان الأندية من أنصارها “الويكلو” والذي لم يساهم في التقليص من حدة العنف في الملاعب، كما اعترف الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم عند نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن عضو مكتب الرابطة عراس هرادة تقدم بمقترح لإلغاء عقوبة حرمان الجماهير وهو المقترح الذي سيدرس في الاجتماع المقبل للمكتب الفدرالي وقال زطشي: ” 95 بالمائة من الجماهير لا علاقة لها بأحداث العنف في الملاعب، وهو ما يعني أن الويكلو لن يجدي نفعا، سنناقش في اجتماع المكتب الفدرالي القادم مقترحا تقدم به عضو الرابطة عراس هرادة لإلغاء هذه العقوبة”.

“هناك أشخاص تمنوا عدم تأهل المنتخب من أجل انتقادي”

أكد رئيس الفاف أن هناك بعض الأطراف لم يعجبها تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كان 2019 وتمنوا إن لم نحقق ذلك خدمة لأغراض شخصية والظهور في بلاطوهات القنوات لانتقاده شخصيا وانتقاد الاتحادية وقال أيضا: ” هناك بعض الأشخاص تمنوا خسارة المنتخب الوطني وعدم التأهل إلى الكان من أجل الظهور في البلاطوهات لانتقادي وانتقاد الفاف، لأن هدفهم هو خدمة مصالحهم الشخصية، لكننا تأهلنا بطريقة رائعة وبالمناسبة أحيي بلماضي وطاقمه على ما حققوه ومع هذا وجب وضع الأرجل على الأرض بما أن المنتخب وجد معالمه”.

” هدفنا تنشيط نصف نهائي الكان”

كشف رئيس الفاف عن الهدف المسطر خلال الكان القادمة صراحة، وقال أن المنتخب الوطني وضع لعب نصف النهائي هدفا له على الأقل، بما أن الخضر يملكون مجموعة رائعة ومدرب طموح وقال: “بلماضي مدرب طموح وأنا أتواصل معه بشكل دائم وهو من المدربين الذين يحبون الفوز بكل منافسة يشارك فيها، نهدف في كان 2019 إلى بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل والاحتكاك بمنتخبات كبيرة سيسمح لنا بمعرفة مستوانا الحقيقي

ب-بكوش

مرتبط