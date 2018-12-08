غزال تعافى وسيكون حاضرا سهرة اليوم ضد توتنهام

نشط أمس الجمعة مدرب ليستر سيتي كلود بويال ندوة صحفية تحدث فيها عن وضع لاعبيه المصابين، وكما كان متوقعا أعلن التقني الفرنسي عودة لاعبه الجزائري رشيد غزال والذي غاب لمدة أسبوعين بسبب إصابة عضلية، حيث قال: “غزال تدرب معنا بشكل عادي في الحصة الأخيرة وسيكون ضمن الفريق الذي سيلعب لقاء الغد ( اليوم )” ويلاقي ليستر سيتي نادي توتنهام على أرض ملعبه الكينغ باور ستاديوم أما بخصوص مشاركة رشيد أساسيا فهي مستبعدة، نظرا لطول غيابه لكن من غير المستبعد رؤيته بديلا لأنه من نوعية اللاعبين الذين يحبهم بويال كثيرا ويحب الاعتماد عليهم.

بورقعة-ع

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