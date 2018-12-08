ليل الفرنسي يرغب في ضم عواشرية :

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي المتخصص أن نادي ليل يرغب في ضم الشاب الجزائري ولاعب موريرنسي بلال عواشرية، الموقع السابق قال أن كشافة ليل تواجدوا في البرتغال لعديد الأسابيع، ودونوا أسماء كثير من اللاعبين لكن يوجد على رأس هؤلاء اللاعب الجزائري الذي تألق بقوة في الفترة الأخيرة، ولا يعتبر اهتمام مسيري ليل بعواشرية جديدا، حيث سبق لهم وأن ارتبطوا به الصيف الماضي حين كان في الفريق الثاني لسبورتينغ لشبونة، لكنهم لم يوفقوا في ضمه، ويبلغ عواشرية من العمر 24 عاما وكان في شبابه واحدا من أكبر المواهب في فرنسا وسبق أن أشرنا إلى ذلك منذ أن كان في مدرسة سانت إيتيان قبل خمس سنوات .

عواشرية: ” أمنيتي العودة واللعب في الليغ 1″

رغم أن ليل لم يتقدم لحد الآن بأي عرض رسمي وسينتظر فتح باب الانتقالات الشتوية جانفي الداخل، إلا أنه ومن دون أي شك لن يواجه أي مشاكل في ضم بلال في حال امتلك رغبة قوية في ذلك، موقع “فوت ميركاتو” قال أن عواشرية عبر صراحة عن رغبته في العودة للعب في فرنسا معتبرا إياها بلده الذي تربى فيه، يضاف إلى رغبة اللاعب القيمة المالية التي سينتقل بها، حيث ينتظر أن تكون جد متدنية، لأنه يلعب في نادي جد متواضع، كما أنه ليس محل صراع كبار الأندية في البرتغال ولا فرنسا ويتوقع أن تكون قيمته 1 مليون أورو فقط، أما الراتب فمن دون شك سيكون متدنيا جدا، عوامل كثيرة ترجح كفة انتقال عواشرية لفرنسا على أمل أن يكون هدفا مقبلا للناخب الوطني، لكن بشرط التألق وتقديم مستويات كبيرة تمكنه من مزاحمة نجوم الوسط في المنتخب الوطني على غرار براهيمي، محرز، والمتـألق مؤخرا يوسف بلايلي .

بورقعة-ع

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