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ماندي لعب تسعين دقيقة وحقق التأهل :

8 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 61 زيارة

شارك المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيا في لقاء راسينغ ضمن كأس إسبانيا ولعب كامل التسعين دقيقة، عيسى عاد للتوهج في لقاء سهرة الخميس فبغض النظر عن ضعف المنافس فإن ماندي قدم مستوى كبيرا وكانت تدخلاته في محلها وكان سببا في فوز فريقه وبرباعية كاملة من دون رد ضمنت تأهلهم للدور المقبل من كأس إسبانيا.
بورقعة-ع

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