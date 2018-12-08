محرز يواجه تشيلسي في قمة البريمرليغ اليوم :

ستكون الأنظار مصوبة اليوم إلى ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن، والذي يستضيف قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تجمع صاحب الأرض نادي تشيلسي بمتصدر الترتيب نادي مانشستر سيتي، في لقاء يراهن فيه الدولي الجزائري رياض محرز على تأكيد مستواه في لقاء الجولة الماضية أمام واتفورد ومواصلة التألق، غير أن مشاركته كأساسي غير مضمونة مع المدرب غوارديولا الذي ينتهج سياسة تدوير التعداد.

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