مدرب بيتيس يرد على بودبوز: ” أنت لاعب عادي”

أدلى مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين بتصريحات للإعلام الإسباني تكلم فيها عن وضع لاعبه الجزائري رياض بودبوز والذي غاب مرة أخرى عن لقاءات فريقه وكان ذلك بمناسبة لقاء راسينغ سانتاندار في كأس إسبانيا، سيتين فاجأ رياض بتصريح فيه الكثير من الإهانة حين وصفه باللاعب العادي ضمن مجموعة لاعبين وليس باللاعب المهم، وتتحدث الصحافة الإسبانية عن قضية اسمها بودبوز وصراع كبير داخل النادي ويكون تصريح سيتين قد أشعله أكثر .

“بودبوز شارك في اللقاء الماضي ومن العادي أن يغيب”

مدرب ريال بيتيس أراد منذ البداية الظهور بهدوء كبير، حيث نفى أن تكون هناك مشاكل مع بودبوز، ففي رده عن سبب غيابه المتتالي عن لقاء الريال قال سيتين أن الأمر غير صحيح وضرب مثلا باللقاء الماضي في الدوري ضد ريال سوسييداد وقال: ” لقد لعب 70 دقيقة في اللقاء الماضي، لا يمكنني أن أعتمد عليه في كل لقاء، بالنسبة لي تتواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين “.

“بودبوز ليس بأهمية اللاعبين الأساسيين”

التقني الإسباني الذي كان مطالبا بتقديم دعمه لبودبوز على الأقل أمام الإعلام الإسباني، أهان رياض بحديثه عن المقارنات بينه وبين اللاعبين الآخرين، وقال صراحة أنه ليس باللاعب المهم وأضاف: ” لا يمكنني أن أعتمد على كل اللاعبين في كل اللقاء، بودبوز يمكنني أن أعتمد عليه لكنه لن يكون أبدا بأهمية اللاعبين الأساسيين” .

“لا توجد قضية اسمها بودبوز”

بعد كل ما قاله والتقليل الكبير من قيمة وشأن بودبوز، اهتدى مدرب ريال بيتيس في الأخير إلى أنه لا توجد أي قضية اسمها رياض بودبوز، وأنهى تصريحاته بالقول:” لا تقلقني أبدا وضعية بودبوز، هو لاعب معنا ضمن مجوعة ولا توجد أي قضية” .

هل بقي لبودبوز مكان بعد هذه التصريحات ؟؟

المتتبع لأخبار بودبوز يكون قد أدرك التناقض الكبير في الأخبار الذي ننقلها عن رياض في كل مرة، فمن جهة إدارة النادي والمحسوبين عليهم يؤكدون بقاءه، أما بعض الصحف الكبرى فإنها تؤكد العكس، لكن بعد تصريحات كيكي سيتين هل بقي ما يقال عن مستقبل رياض؟ الوضع بات واضحا جدا ورياض سيغادر في أقرب فرصة ولأي نادي وبقائه لنهاية الموسم مع بيتيس سيكون بمثابة المعجزة .

بورقعة-ع

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