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مزياني يجتاز الفحص الطبي بنجاح في الترجي :

8 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, ملاعب العالم 97 زيارة

كشف موقع الترجي أون لاين أن اللاعب الجزائري الطيب مزياني اجتاز صباح أمس الفحص الطبي بنجاح في إحدى العيادات الخاصة بتونس، في انتظار توقيعه بشكل رسمي مع الترجي التونسي في الساعات القادمة وبحسب مصادر مطلعة أن انتقال لاعب بارادو إلى المتوج برابطة أبطال إفريقيا جاء باقتراح من مواطنه يوسف بلايلي، للتذكير فإن مزياني خاض تجربة احترافية قصيرة من بوابة نادي لوهافر الفرنسي إلا أنها لم تكلل بالنجاح، ليعود من جديد إلى النادي العاصمي على أمل أن يكون شيخ الأندية التونسية بوابته للنجومية.
ب-ب

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