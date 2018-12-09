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الكونغو برازافيل تترشح لاحتضان كان 2019 :

9 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس إفريقيا, ملاعب العالم 35 زيارة

انضمت جمهورية الكونغو برازافيل إلى البلدان الراغبة في تنظيم كان 2019 خلفا للكاميرون وجاء ذلك على لسان نائب رئيس الكاف كونستون عمري الذي يشغل أيضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي ورئيس اتحادية الكونغو الديمقراطية وذلك في تصريحين نقلتهما إذاعة فرنسا الدولية، لكن في الوقت ذاته رفض ذات المسؤول الكشف عن هوية البلدان التي ترشحت حتى الآن وقبل تاريخ 14 ديسمبر الذي حددته الكاف كآخر أجل لتقديم الترشيحات، للتذكير لم يسبق للكونغو برازافيل أن نظمت أية نسخة من كأس أمم إفريقيا وكذلك جارتها الكونغو الديمقراطية.
ب-ب

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