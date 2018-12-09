براهيمي يعود للتسجيل بعد أكثر من ثلاثة أشهر :

عاد لاعب الخضر ياسين براهيمي للتألق من جديد، وذلك حين ساهم في فوز فريقه بورتو برباعية مقابل هدف وحيد في لقاء بورتومونينسي الذي جرى سهرة الجمعة، ياسين عاد ليسجل هدفا في الدوري بعد صيام امتد لفترة طويلة، حيث يعود آخر هدف سجله لشهر أوت الماضي أي أكثر من ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة جدا لم يتعود الجزائري على الغياب فيها، براهيمي نال بسبب ذلك انتقادات لاذعة، حيث قال الإعلام البرتغالي أنه لم يعد مفيدا لكن الجزائري رد بقوة في اللقاء الأخير وقدم مستوى كبيرا وسجل هدفا رائعا جدا.

توج بجائزة رجل اللقاء بعد نهايته

عطفا على المستوى المميز الذي قدمه ياسين ضد بورتومونينسي، نال اعترافا من الموقع الرسمي للنادي ومن رابطة الأندية البرتغالية التي توجته بلقب رجل اللقاء، ورغم تألق زميله ماريغا الذي سجل هدفين، إلا أن ما قدمه ياسين من مجهود بدني كبير دفاعيا وهجوميا جعل الأخصائيين يفضلونه على بقية زملائه، اختيار ياسين كرجل اللقاء سيمهد له من دون شك الدخول في التشكيلة المثالية بعد نهاية لقاءات الجولة والتي غاب عنها لفترة طويلة جدا .

لازيو يكون قد قدم عرضا بعشرة ملايين أورو

عودة براهيمي للتألق دائما ما تقترن بعودة أخبار رحيله، يوم أمس لم يختلف كثيرا، حيث كشفت تقارير برتغالية أن نادي لازيو روما يكون قد قدم بالفعل عرضا رسميا لأجل ضمه قاطعا الطريق على كل الفرق، التي تنتظر نهاية عقده في الصيف، العرض وبحسب الصحافة البرتغالية وصل لعشرة ملايين أورو، وهو عرض كبير وأكثر من مغر وإدارة بورتو يمكن أن توافق على رحيله، كيف لا وهي التي لن تجني أي أورو في حال تركته لنهاية الموسم .

توتنهام يتابع الوضع وقد يتقدم بعرض لضم ياسين

دائما مع أخبار إمكانية رحيله عن بورتو في الشتاء الحالي، كشف موقع “هير أيز ذي سيتي” أن إدارة توتنهام ترغب في التعاقد مع لاعب وسط ميدان خلاق يمكنه كسر الدفاعات في حال كان النادي يمر بفترة سيئة في اللقاء، الموقع السابق لم يشر لبراهيمي كاسم مستهدف، لكنه شدد على أن ضمه سيكون أكثر من رائع لكتيبة المدرب بوكيتينو الذي عجز في الصيف الماضي عن ضم لاعب وسط ميدان هجومي يجيد المراوغة والتوغل، يذكر أن توتنهام صارع لآخر لحظة من أجل ضم محرز لكنه وقف عاجزا أمام رغبة اللاعب الجزائري في الانتقال لبطل الموسم الماضي المان سيتي.

بورقعة-ع

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