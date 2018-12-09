بلفوضيل هداف مع هوفنهايم :

قاد الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل ناديه هوفنهايم أمس للعودة بالتعادل من ملعب فولسبورغ لحساب الجولة الثالثة عشرة من البوندسليغا بعد انتهاء اللقاء بهدفين في كل شبكة، الدولي الجزائري كان صاحب أول هدف في اللقاء بعد مرور أربع دقائق فقط عقب متابعته لتوزيعة من زميله واضعا الكرة في الشباك بدون مراقبة، بلفوضيل بهدفه أمس وصل للهدف الرابع هذا الموسم في البوندسليغا والخامس في كل المنافسات كما قدم تمريرتين حاسمتين، ما قدمه خريج نادي ليون الفرنسي جعل المدرب يبقيه حتى نهاية اللقاء وهو الذي اختير ثالث أحسن لاعب في اللقاء ككل، بعد أن منحه موقع هوسكورد علامة 7.9 من 10 كتأكيد لمساهمته الكبيرة في النتائج الإيجابية التي يحققها فريقه وليس مواجهة أمس فقط.

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