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بن رحمة هداف ورجل لقاء سوانزي :

9 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 31 زيارة

قدم المهاجم الجزائري في صفوف نادي برينتفورد لقاء كبيرا جدا وبمستوى خرافي عندما استقبل نادي سوانزي أمس في إطار الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبينشيب)، بن رحمة وضع بصمته في اللقاء بتسجيل الهدف الثاني لفريقه وحرمته العارضة من إضافة هدف ثاني له، ما قدمه بن رحمة جعل موقع هوسكورد ينصبه رجلا للقاء ويمنحه علامة 8.4 رغم أنه ترك مكانه قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق كاملة، للتذكير فهدف أمس هو الأول للسعيد في انتظار رفع عداده مستقبلا، وهو الذي لا يزال في انتظار دعوة من بلماضي الذي عاينه في إنجلترا.
ب-ب

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