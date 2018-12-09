بن سبعيني غاب عن لقاء ديجون بسبب العقوبة :

غاب لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني عن لقاء فريقه سهرة أمس ضد ديجون برسم الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي الليغ 1، غياب بن سبعيني كان بسبب العقوبة الآلية، حيث تلقى إنذارا في اللقاء الماضي كان سببا في غيابه، ويعتبر لقاء ران ضد ديجون من اللقاءات القليلة التي لعبت لحساب الجولة الحالية من الدوري الفرنسي، حيث أجلت غالبية لقاءات محترفينا مثل نيس، أنجي، نيم وغيرها بسبب الفوضى العارمة التي تجتاح الأرضي الفرنسية بسبب الاحتجاجات الشعبية.

بورقعة-ع

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