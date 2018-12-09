بن طالب يسقط أمام بوروسيا :

عجز نادي شالك الألماني في الخروج فائزا في داربي الرور الذي جمعه أمس بنادي بوروسيا دورتموند لحساب الجولة الثالثة عشرة من البوندسليغا بعد أن فرض رائد الترتيب منطقه على النادي الملكي وحسم الداربي لصالحه على أرض شالك بهدفين لهدف واحد، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري نبيل بن طالب غير أنه ترك مكانه في الدقيقة 55 في تغيير تكتيكي من المدرب وفي الدقائق التي لعبها حاول بن طالب تقديم المطلوب منه في وسط الميدان، وهو الذي يقدم في مردود أكثر من رائع في الجولات الأخيرة.

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