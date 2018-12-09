بونجاح ضمن قائمة مرسيليا للتعاقدات الشتوية :

كشف أمس موقع فوت ميركاتو الفرنسي وبحسب مصادره من داخل بيت نادي مرسيليا قائمة اللاعبين التي أعدها المدير الرياضي للنادي أندوني سوبيساريتا بمشاورة المدرب رودي غارسيا وهذا للتعاقد مع أكبر عدد منها في جانفي المقبل، ما يهمنا في القائمة هو منصب المهاجم الصريح، حيث أكد موقع “فوت ميركاتو” أن بونجاح سيكون الهدف الأول والأساسي للنادي رغم كل ما قيل عن عدم رغبة الإدارة في التعاقد معه حتى وصل الأمر للمدرب رودي غارسيا، الذي صرح علامات وفي ندوة صحفية أنه لن يتعاقد مع مهاجم وسيمنح الفرص أكثر للمهاجمين الحاليين.

بورقعة-ع

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