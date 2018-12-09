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حساني يلعب تسعين دقيقة ويحقق ثالث فوز :

9 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 28 زيارة

شارك الدولي الجزائري إلياس حساني أساسيا في لقاء فريقه تشيرنو مور فارنا الذي جرى أمس وجمعه بنادي بوتيف بلوفوديف وانتهى بفوز فارنا بهدفين من دون رد، حساني قدم مستوى جيدا وكان وراء خروج فريقه بشباك نظيفة كما أسهم بذلك في الفوز الثالث لفريقه الذي يبدو أنه بدأ يتلمس طريق العودة للمراكز الأولى، حساني بمشاركته وتألقه يكون قد أسهم في إقناع بلماضي، لكن عليه أن يعي جيدا أن بقاءه في الدوري البلغاري لن يساعده للذهاب لكأس إفريقيا في نهاية الموسم، ما يعني أنه مطالب بالعمل للانتقال لناد أحسن على الأقل من أجل البقاء في دائرة نظر الناخب الوطني.
بورقعة-ع

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