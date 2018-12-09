ديمبيلي يعود إلى العشوائية والإدارة تدرس معاقبته :

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في تقرير لها أن عثمان ديمبيلي نجم برشلونة والذي تألق في مباراة فريقه أمام إسبانيول وسجل هدفا وصنع آخر عاد إلى سلوكياته غير المنضبطة والعشوائية التي ينغمس فيها.

وكان من المقرر أن يحضر ديمبلي عند الساعة الـ 11.00 صباحا بتوقيت إسبانيا من أجل خوض التدريبات عقب العودة من ملعب كورنيا ألبرات بعد تحقيق الفوز ولكنه ظهر في التدريبات قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبيلي غلبه النعاس ولم يستطع الحضور في الموعد المقرر لخوض التدريبات قبل استقبال فريق توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بملعب الكامب نو.

واضطر ديمبلي إلى خوض التدريب منفردا فيما تدرس الإدارة عقابه على تأخره عن الموعد المقرر لخوض التدريبات لاسيما أن اللاعب اشتهر بالسلوك العشوائي الذي يؤثر في مستواه بالسلب.

وكان ديمبيلي قد تأخر عن التدريب قبل نحو شهر من الآن وقرر المدرب إرنستو فالفيردي عقابه باستبعاده من قائمة الفريق التي واجهت ريال بيتيس والتي خسرها البلوغرانا 4/3 بملعب الكامب نو.

وتجدر الإشارة إلى أن ديمبلي قد جرى ملاحقته قضائيًا من جانب مالك الشقة التي كان يستأجرها في ألمانيا وقت أن كان يلعب في صفوف بروسيا دورتموند بدعوى أنه تسبب في فوضى كبيرة بداخلها ولم يقم بتسليم مفتاحها إلى المالك حين قرر مغادرة ناديه متجها إلى برشلونة وهو ما سيرفع من قيمة الغرامة التي يجب على اللاعب دفعها.

كما ذكرت تقارير صحفية سابقة أن ديمبيلي يدمن الألعاب الالكترونية ويظل يمارسها حتى الساعات الأولى من الصباح حيث قامت إدارة برشلونة بتحذيره من اتباع مثل هذه السلوكيات التي تؤثر في تركيزه بالسلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ديمبلي يتألق مع برشلونة ويسجل الكثير من الأهداف الحاسمة ولكن في المقابل تجد الإدارة نفسها في حيرة بسبب السلوكيات غير المسؤولية التي يتبعها ويجب عقابه عليها حتى لا يتأثر قوام الفريق بحالة عدم الانضباط التي يتبعها.