زطشي يفضل السرية في التعامل مع ملف عوّار :

فضل الرجل الأول في بيت “الفاف” خير الدين زطشي السرية التامة في التعامل مع ملف الفرانكوجزائري حسام عوّار، حيث رفض خلال التصريحات التي أدلى بها للإذاعة الوطنية صبيحة أمس أنه يفضل عدم الإجابة عن السؤال المتعلق بملف لاعب نادي ليون الفرنسي، الذي طالب رئيس هذا الفريق أولاس قبل ثلاثة أيام أو أربعة من الآن من مدرب الديكة ديديه ديشان أن يسارع في التحرك واستدعاء لاعبه قبل أن يفضل الالتحاق بالمنتخب الجزائري.

زطشي أكد أن كل من يحمل الجنسية الجزائرية له فرصة المعاينة

لم يخف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي بأن اتفاقه مع الناخب الوطني جمال بلماضي يقضي بمعاينة كل المواهب الجزائرية المنتشرة في الملاعب الأوروبية، وذلك عندما أكد في التصريحات التي خص بها الإذاعة الوطنية بأن أي لاعب يملك الجنسية الجزائرية، ولديه ميول للألوان الوطنية يملك حق المعاينة من قبل الطاقم الفني للخضر.

زطشي: “نحن نتابع المواهب الجزائرية في الخارج ولن أجيب عن ملف عوّار”

دائما وخلال ما صرح به رئيس “الفاف” للإذاعة الوطنية أمس، فقد جاء في مجمل حديثه يقول: “كل المواهب الجزائرية المنتشرة في أوروبا وحتى خارجها تهمنا، وسنسعى للظفر بخيرة هؤلاء اللاعبين وجلبهم للمنتخب الوطني الأول، في الحقيقة لا أريد الإجابة الآن عن ملف حسام عوّار وأفضل أن تبقى الأمور سرية حتى يطرأ عليها الجديد مستقبلا”.

م.دحوي

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