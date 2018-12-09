عطال أحسن لاعب في نيس لشهر نوفمبر :

كما كان متوقعا، توج الدولي الجزائري يوسف عطال كأحسن لاعب في فريقه نيس عن شهر نوفمبر المنقضي، الموقع الرسمي لنادي نيس أعلن عشية أمس تتويج الجزائري والذي اكتسح التصويت ولم يلق أي منافسة من زميليه، حيث حاز الجزائري على 83 % من أصوات الأنصار، في حين نال زميله سيبريان الذي حلّ ثانيا 15 % فقط من الأصوات، أما الثالث مازيان فنال أقل من 3 % فقط، وقدم عطال مستوى أكثر من رائع في الشهر الماضي، حيث تألق في ثلاثة لقاءات لعبها، أهمها لقاء نيم الذي سجل فيه هدف الفوز وتوج فيه كرجل للقاء .

بورقعة-ع

مرتبط