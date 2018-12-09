غلام يعود بعد 402 يوما وبتمريرتين حاسمتين ومستوى رائع :

سيظل تاريخ أمس راسخا وبقوة في ذهن الدولي الجزائري فوزي غلام، فبعد غياب امتد لسنة وشهر وثمانية أيام تمكن من العودة أخيرا للميادين من بوابة لقاء فروسينوني الذي جرى أمس في إطار لقاءات الدوري الإيطالي وانتهى بفوز فريق الجنوب برباعية كاملة من دون مقابل، فوزي لعب كامل التسعين دقيقة وقدم أداء ممتازا وأكثر من ممتاز، حيث أسهم بقوة في الشق الهجومي لفريق صناعة للفرص وأيضا تضييعا لها، حيث ضيع فرصتين سانحتين بعد انفرادين، وكان غلام قد أصيب في لقاء المان سيتي يوم الفاتح من نوفمبر من العام الماضي واضطر لإجراء عمليتين جراحيتين في نفس الركبة وفترة نقاهة طويلة جدا .

أنهى اللقاء قائدا وتمريرتين حاسمتين

لقاء فروسينوني سيبقى راسخا في ذهن غلام ليس فقط لأنه كان بوابة عودته بل لأنه قدم فيه مستويات لم يقدمها حتى في عز تألقه، غلام ساهم بشكل مباشر في رباعية فريقه، حيث كان وراء تقديم تمريرتين حاسمتين سجل من خلالهما البولندي ميليك هدفين، إضافة إلى ذلك أنه أنهى لقاء أمس قائدا بعد خروج القائد الأول هامسيك، لقاء فروسينوني جمع فيه غلام كل شيء على أمل أن يكون بوابته للعودة للتألق مستقبلا مع فريقه وأيضا مع الخضر .

غلام: “يوم مهم لي وأشكر النادي على التمسك بي”

عبر الجزائري فوزي غلام عن سعادته بالعودة للملاعب من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، ففي تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” قال غلام: “إنه يوم مهم بالنسبة لي، لكن الأهم هو الحصول على الفوز، كما أن لدينا مباراة حاسمة مقبلة في دوري أبطال أوروبا”. وأضاف: “تسجيل هدف مبكر ساعد في فتح المباراة، ثم شعرنا قليلاً بالتعب، الشيء المهم بالنسبة لي هو الفريق.. لا تنس أيضًا أنها المباراة الأولى لأليكس ميريت مع نابولي، وأمر رائع بالنسبة له في مباراته الأولى أن يحصل على شباك نظيفة”.وتابع: “أمين يونس أيضًا سجل ظهوره الأول مع النادي، لذلك نأمل أن نكون جميعًا مستعدين للعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة” كما قال الجزائري :”أنا هنا منذ عدة سنوات، لذا ارتداء شارة القيادة وتمثيل هذا النادي الرائع أمر يشعرني بالفخر”. وأتم: “أشكر النادي والطاقم الطبي على التمسك بي، أتذكر أن زملائي ارتدوا قميصي في العام الماضي، عندما أصبت وأريد أن أشكرهم”.

وناس فعل كل شيء وسجل هدفا رائعا

الجزائري الآخر آدم وناس شارك هو الآخر أساسيا في لقاء أمس وهي البداية الثالثة له بالمناسبة هذا الموسم، آدم كان يعلم أن لقاء فروسينوني فرصته الأخيرة لتأكيد مستواه أو الرحيل وبالفعل استغل الجزائري الفرصة على أكمل وجه، حيث قدم أداء خارقا للعادة لا يوحي البتة أنه لاعب بديل، حيث صنع وسدد وسجل أيضا هدفا رائعا من تسديدة قوية من دون نسيان فنياته العالية، حيث دوخ دفاعات الفريق الخصم في لقطتين تداولهما عشاق الخضر ونابولي بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي .

خرج مصابا وحظي بتحية من جماهير سان باولي

أمسية وناس الرائعة لم تكتمل على أحسن وجه بالنسبة لآدم، حيث تعرض لإصابة في الدقيقة السبعين من اللقاء دفعته لطلب التغيير وهو ما حصل فعلا بعد ثلاث دقائق، آدم وبحسب الصور عانى من كدمة بعد سقوط سيئ في الكتف على أمل ألا تكون الإصابة خطيرة ونراه في أقرب فرصة ولم لا في لقاء ليفربول المقبل، آدم وأثناء خروجه حظي بتحية كبيرة من أنصار نابولي الذين يعون قيمة الجوهرة الجزائرية .

وناس: “أريد أن أشارك باستمرار وسأسجل الكثير من الأهداف”

وناس وفي أول ردة فعل له في ميكروفون شبكة سكاي سبورت قال أنه غير قانع بالهدف الذي سجله، آدم قال صراحة أنه يرغب بالتسجيل أكثر في المستقبل وأضاف “أريد أن أشارك أكثر مستقبلا، أتمنى أن أسجل أيضا الكثير من الأهداف في هذا الملعب بالذات ” المدرب أنشيلوتي ومن دون شك سيطلع على تصريح الجزائري الذي يعتبر رسالة قوية أراد بها تأكيد رغبته في البقاء أولا وفي تقديم الإضافة للنادي ولن يكون ذلك إلا بمنحه الكثير من الفرص .

بورقعة-ع