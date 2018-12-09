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فيغولي أساسي وغلطة يتعادل على أرضه :

9 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

فوت نادي غلطة سراي فرصة تقليص الفارق عن المتصدر باشاك شهير عندما تعادل على أرضه أمام صاحب مؤخرة الترتيب نادي ريزا سبور، فرغم تقدم غلطة بهدفين، إلا أن الزوار تمكنوا من تعديل النتيجة وعادوا بنقطة، في مواجهة عرفت مشاركة الدولي الجزائي سفيان فيغولي أساسيا في تشكيلة المدرب فاتيح تيريم حتى الدقيقة 86 مقدما مستوى مقبولا جدا في وسط الميدان الدفاعي وليس في الهجوم هذه المرة نال على إثره علامة 7 من 10 ، ورغم المنصب الجديد، غير أن فيغولي قدم ما عليه.
ب-ب

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