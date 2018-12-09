قديورة تابع خسارة فريقه على كرسي الاحتياط :

مني نادي نوتينغهام بخسارة غير متوقعة على أرضه وأمام جماهيره أمام الضيف بريستون وبهدف دون رد وهو اللقاء، الذي غاب عنه الدولي الجزائري عدلان قديورة الذي بقي حبيس كرسي الاحتياط حتى صافرة النهاية بما أن نتيجة اللقاء لم تخدمه للمشاركة ولو لدقائق.

ب-ب

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