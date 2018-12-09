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مجاني يكتفي بـ8 دقائق في فوز سيفاس :

9 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 35 زيارة

حقق نادي سيفاس سبور المهم عندما استقبل نادي غوتزيبي على أرضه وأمام جماهيره لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري التركي الممتاز، وفاز عليه بهدفين دون رد، في لقاء عرف بقاء الدولي الجزائري كارل مجاني على دكة البدلاء حتى الدقيقة 82 حيث قرر مدربه إشراكه من أجل الحفاظ على النتيجة، وهو ما نجح فيه الجزائري الذي تحول إلى لاعب بديل في اللقاءات الأخيرة وهو الذي كان أساسيا دون منازع.
ب-ب

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