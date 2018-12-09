محرز أساسي ضد البلوز والسيتي يتذوق أول خسارة :

راهن التقني الإسباني بيب غوارديولا على لاعبه الجزائري رياض محرز منذ بداية المباراة التي جمعت السيتي بأصحاب الأرض من تشيلسي، وذلك في اللقاء الذي فاز فيه أشبال ساري بنتيجة هدفين دون رد، فبالرغم من البداية القوية للسيتيزنس، إلا أن الغيابات الكثيرة التي عرفتها تشكيلة السيتي في مباراة أمس حالت دون تجسيد الفرص القليلة، التي أتيحت لرفقاء ستيرلينغ من أجل هز شباك البلوز، خاصة خلال الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

أداء الجزائري كان دون المتوسط أمس

بالرغم من أن أداء كل لاعبي نادي مانشيستر سيتي في لقاء أمس كان مخيبا، إلا أن أداء الجزائري رياض محرز لم يكن حسب تطلعات محبيه ولا حتى حسب ما كان ينتظره منه المدرب بيب غوارديولا، الذي اعتمد عليه كجناح أيمن ثم في منصب رأس حربة قبل أن يعيده لمنصبه الحقيقي، وبالرغم من ذلك لم يتمكن رياض من أداء الدور الذي طلب منه نظرا للمضايقة الكبيرة من قبل دفاع البلوز، الذي طبق تعليمات ساري بحذافيرها من خلال تضييق الخناق على الدولي الجزائري.

السيتي يتذوق أول هزيمة ويتنازل عن الريادة لليفربول

تذوق عشية أمس نادي مانشيستر سيتي أول هزيمة له في الموسم على يد نادي تشيلسي وذلك في لقاء الجولة السادسة عشرة، حيث كان السيتيزنس قد حققوا 14 انتصارا، وتعادلا واحدا أمام نادي ليفربول قبل أم ينهزموا في مباراة أمس ضد تشيلسي، وبهذه الهزيمة يكون رفقاء محرز قد تنازلوا عن المركز الريادي لليفر الذي فاز في مباراته أمس بفضل تألق الفرعون الصغير صلاح الذي سجل ثلاثية كاملة.

م.دحوي

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