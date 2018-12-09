مدرب القادسية يؤكد أن مبولحي حرمه من فوز كبير :

لا يختلف اثنان على أن مستوى حارس الخضر رايس وهاب مبولحي في لقاء القادسية كان سيئا لسبب بسيط وهو أنه كان سببا مباشرا في خسارة فريقه لتسببه في هدف، لكن رغم ذلك الرايس تمكن كالعادة من صد الكثير من الكرات، الإشادة مازالت تلاحق مبولحي وهذه المرة من مدرب الفريق الخصم القادسية، والذي قال في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة أندية الدوري السعودي ” كان باستطاعتنا إنهاء المباراة في وقت مبكر وبنتيجة كبيرة تصل إلى (4-0)، لولا براعة حارس الاتفاق ( مبولحي) الذي أنقذهم من نتيجة ثقيلة، ولكن حققنا المهم وهو النقاط الثلاث، وسنستمر إلى الأمام ولدينا حلم نحققه”، ومن دون شك، فإن مبولحي يعتبر علامة فارقة في ناديه حتى في أسوأ أيامه.

بورقعة-ع

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