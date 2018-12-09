مزياني ينضم رسميا للترجي بعقد لثلاث سنوات ونصف :

وقع المهاجم الجزائري الطيب مزياني أمس رسميا في نادي الترجي التونسي لعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف قادما من نادي بارادو الجزائري بعد أن نجح أول أمس في اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح ليكون بذلك أول انتدابات شيخ الأندية التونسية والفائز برابطة أبطال إفريقيا، حيث سيكون الترجي ثاني تجربة احترافية لمزياني بعد تجربة فاشلة في لوهافر الفرنسي وربما سيكون بوابته نحو التألق مستقبلا.

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