هني يقلب الأمور لصالحه والجميع بات يطالب ببقائه الآن :

أعد موقع “أحمر وأبيض” المقرب من نادي سبارتاك موسكو والخاص بأخباره تقريرا عن الدولي الجزائري سفيان هني وعن عودته الكبيرة للتألق، الموقع السابق قال بصريح العبارة أن هني كان لاعبا سيئا والكل كان ينتقد القيمة المالية التي يتقاضاها، لكنه في اللقاءات الأخيرة أكد لماذا يستحق هذه القيمة، ولماذا تعاقد معه النادي، الموقع السابق انقلب على عقبيه ولم يكف فقط عن انتقاد هني بل ذهب لأبعد من ذلك حين طالب ببقائه لأطول فترة ممكنة، ناصحا الإدارة بعدم التفريط في لاعب كبير مثله .

سيرغي إيغوروف: “الفضل في تحسن هني يعود للمدرب”

ما لم يقله الموقع السابق عن عودة هني للتألق قاله المحلل واللاعب السابق سيرغي أيغوروف، ففي تصريح يوم أمس لموقع “نيوز تيب” الروسي، أرجع إيغوروف تألق هني لتواجد المدرب الجديد كونونوف، حيث قال أن طريقة لعب الأخير ناسبت هني وجعلته يعود للتألق على أمل استمراره لأطول فترة ممكنة، في نفس الصدد نشير إلى أن هني نفسه قال في تصريحين سابقين أن طريقة لعبه تتناسب وخطط المدرب الجديد الذي يوظفه في مركزه المفضل، كما أنه يلعب الهجوم ويحب الاحتفاظ بالكرة عكس المدرب السابق ماسيمو كاريرا .

بورقعة-ع

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