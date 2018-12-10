بايرن ميونيخ يستهدف انقاذ نجم ريال مدريد من جحيم سولاري :

اكدت العديد من التقارير الإسبانية بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني يراقب وضعية النجم إيسكو الاركون لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة من أجل ضمه لصفوف الفريق البافاري وذلك بسبب أزماته في ناديه وخروجه من حسابات الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق.

وكانت إدارة بايرن ميونيخ قد اعترفت خلال الفترة الماضية بأن الفريق في حاجة الى عقد العديد من التعديلات الشاملة على مستوى تشكيلة الفريق وسط تكهنات بقرب رحيل لاعبين واقتراب ضم أخرين حيث يتصدر إيسكو قائمة المطلوبين لدى العملاق البافاري في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير الالمانية بأن بطل البوندزليغا يرى بأن إيسكو يمتلك المواصفات والمهارات التي تؤهله لقيادة مركز صناعة اللعب بالتشكيلة البافارية لاسيما وأنه يعاني من تجاهل الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق الذي أخرجه من حساباته منذ توليه مهمة تدريب الفريق.

كما أشارت الصحف الالمانية بأن ادارة بايرن ميونيخ بدأت بالفعل الاتصال باللاعب من أجل معرفة رأيه في فكرة انضمام اللاعب للدوري الألماني خاصةً وأنه يمتلك عروضاً قوية من نادي جوفنتوس الإيطالي والعديد من الأندية الإنجليزية.

ويواجه نادي بايرن ميونيخ عائق وحيد أمام ضم اللاعب وهو الشرط الجزائي في عقده ومقداره 700 مليون يورو حيث سيتعين على الإدارة البافارية التفاوض مع مسؤولي ريال مدريد من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.