بن طالب يثير مشكلة جديدة مع مدرب شالك :

أدلى مدرب شالك دومينكو توديسكو بتصريحات للإعلام الألماني تكلم فيها عن لقاء دورتموند والذي خسره الفريق بهدفين لهدف، توديسكو حاول تبرير الخسارة القاسية للجماهير التي لم تتقبل ما حدث بالمرة، كما تحدث عن بعض النقاط التي أثارت الاستفهام، من بين أهم النقاط التي تحدث عنها توديسكو هو خروج بن طالب بعد عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، حيث أكد أنه لم يكن خيارا فنيا بل اضطراريا نظرا لمعاناته من إصابة في الفخذ، حيث عان طيلة الشوط الأول وبقاؤه أكثر من ذلك كان يمكن أن يسبب له إصابة خطيرة .

بن طالب احتج على خروجه وهذا قد يسبب له مشاكل مستقبلا

رغم أنه مصاب ولم يكن قادرا على تقديم كل ما لديه، إلا أن لاعب الخضر نبيل بن طالب لم يتقبل قرار خروجه، حيث احتج على ذلك وأعلن عدم رضاه وظهر منفعلا وهو على دكة البدلاء، ويبدو أن الجزائري لا يحفظ الدروس، فقد دخل في مشاكل سابقا مع مدربه أدى به الأمر للخروج تماما من تشكيلة الفريق ولفترة طويلة، ثم أنه يشارك وبانتظام في كل اللقاءات تقريبا وخروجه مبكرا في لقاء ما لا يعني شيئا .

توديسكو: “غضب بن طالب طبيعي وأتفهمه”

بالعودة لتصريحات المدرب توديسكو فقد تطرق لما وقع مع بن طالب، التقني الشاب، بدا جد متفهما لما قام به الجزائري حتى أنه وصف الأمر بالطبيعي، وفي تبريره لذلك قال توديسكو أن أي لاعب يرغب بشدة في المشاركة ومساعدة فريقه ولا يرغب في البقاء على الدكة والمشاهدة فقط، ومن دون شك فإن توديسكو يكون قد قال هذا الكلام أمام الإعلام ولحماية لاعبه فقط أما معه وأمام الإدارة، فإن تصرفه قد يكون مختلفا وربما يتعرض نبيل لعقوبات .

الصحافة الألمانية تنتقد أداءه وتصفه بالسيئ

وبما أن لقاء داربي الرور بين شالك وبوروسيا كان قمة الجولة ومن قمم الموسم فقد حظي بمتابعة إعلامية كبيرة، الصحافة الألمانية خصصت أمس الأحد حيزا كبيرا للحديث عن اللقاء وعن مستويات اللاعبين فيه ومن ضمنهم بن طالب، الجزائري نال انتقادات لاذعة حتى أنه وصف بأنه من ضمن الأسوأ في اللقاء، صحيفة “ريفيار” المتخصصة عددت مساوئ بن طالب في لقاء بوروسيا وقالت أنه كان بمثابة قنبلة موقوتة بسب مجازفاته الكثيرة لكن ولحسن حظه أن أخطاءه لم تستغل .

بورقعة-ع

مرتبط