بن ناصر يقدم مستوى كبيرا جدا مع إيمبولي :

قاد لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر فريقه إيمبولي لتحقيق فوز مهم جدا على حساب بولونيا بهدفين لهدف برسم الجولة الـ15 للدوري الإيطالي، إسماعيل لعب تسعين دقيقة أكثر من رائعة قدم فيها مستوى بدنيا وفنيا راقيا وساهم في فوز فريقه حين وضع لمسته في كلا الهدفين، الجزائري كان صاحب الهجمتين اللتين أتا منهما الهدفين، فرغم كونه وسط ميدان دفاعي، إلا أنه ساهم ببناء الكثير من الهجمات، كما قام بنفسه ببعض المحاولات، وبعد مستواه المميز جدا نال الجزائري تقييما مميزا أيضا، حيث منحه موقع “سوفا سكور” الخاص بالإحصائيات تقييما وقدره 7.5 من 10 كثالث أحسن لاعب في اللقاء وبفارق جدد ضئيل عن الفائز بهذه الجائزة .

بن ناصر: ” سعيد بالأدوار التي ألعبها والمستوى الذي أقدمه”

أدلى إسماعيل بن ناصر بتصريحات لموقع (إل تيرنو) الإيطالي المقرب من إيمبولي تكلم فيها عن أمور عديدة، بن ناصر تكلم بداية عن ما يقدمه وقال: ” أريد دائم أن أقدم أفضل المستويات، أنا سعيد جدا بدوري الذي أقدمه ومرتاح مع خطة المدرب، المدرب منحني أدوارا جديدة وأنا مستعد لأقدم كل ما لدي وأشير إلى أنني سعيد بما أقدمه” وعن وضع الفريق في الترتيب ” يجب أن نركز على لقاء بولونيا وبعده اللقاءات الأخرى، يجب أن نركز على الفوز بأكبر عدد من اللقاءات ولا يجب أن ننظر للترتيب ” وعن منصبه وضرورة أن يكون “قبيح” من الخصوم قال: “قد يرى البعض أنني إنسان لطيف وهو ما يتنافى ومركزي، لكني أسعى دائما لأن أكون قويا وسيئا مع الخصوم “.

بورقعة-ع

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